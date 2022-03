Celeste è stato completato da un giocatore al 100% senza morire nemmeno una volta

Quando si tratta di giochi che richiedono alcune folli abilità per essere completati, Celeste è sicuramente vicino al top. Il solo superamento del gioco in generale può essere una sfida importante e senza dubbio provoca innumerevoli morti. Chiunque abbia portato a termine il titolo deve sicuramente andarne fiero, ma c'è qualcuno che può vantarsi ancora di più rispetto agli altri.

Lo streamer di Twitch Rickfernello è ora la prima persona al mondo a raggiungere il 100% di completamento in Celeste senza morire una sola volta. È un'impresa che ha richiesto a Rickfernello oltre 600 ore di pratica. Lo streamer ha trascorso la maggior parte dell'anno ad esercitarsi in ogni parte del gioco alla perfezione, per poi unire il tutto nella run finale.

La breve clip che è stata pubblicata di recente e che potete guardare di seguito ci permette di dare un'occhiata a questa grande impresa che è subito diventata virale su tutti i social.

After a whole year, and after over 600 hours of practice, I finally did.

The world's first Celeste 100% deathless run!



This was definitely the hardest thing I've ever done in my life. Thank you everyone on this community for always being so kind to me.@celeste_game pic.twitter.com/RCoQHLnA0U — Rick (@Rickfernello) March 20, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per dare uno sguardo alla run completa che dura circa 4 ore, potete cliccare qui.

Fonte: Eurogamer