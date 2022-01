Celeste: la creatrice Maddy Thorson riflette su sé stessa e il capolavoro indie in occasione del suo quarto anniversario

Maddy Thorson, creatrice del platform Celeste, ha scritto un post auto-riflessivo in occasione del quarto anniversario del gioco.

Lanciato il 25 gennaio 2018, la storia di Celeste - quella di superare difficoltà impossibili per scalare la montagna titolare - ha significato molto per diverse persone e per Thorson.

In un precedente post sul blog del 2020, Thorson ha risposto alla domanda: "Madeline è canonicamente trans?". "Durante lo sviluppo di Celeste, non sapevo che Madeline o io fossimo trans", ha scritto. "Durante lo sviluppo del DLC Farewell, ho iniziato a farmi un'idea. Dopo lo sviluppo, ora so che lo siamo entrambi."

In questo nuovo post sul blog, Thorson ringrazia i fan per l'accoglienza del gioco e spiega ulteriormente come il gioco è intrecciato con la sua identità trans.

"Se il discorso intorno a Celeste non si fosse concentrato così tanto sulle sue sfumature queer, non credo che ne avrei parlato pubblicamente per molto tempo", ha detto. "Sembrava che le persone avessero bisogno di sapere se Madeline fosse trans, e ho sentito la responsabilità di impegnarmi in questa conversazione. Una volta che ho iniziato, ho trovato impossibile farlo senza parlare della mia identità".

"Sì, Celeste è una storia trans. Sono entusiasta che il mio lavoro e la mia storia personale abbiano aiutato le persone." Con questo, però, arriva un senso di "pesante responsabilità" per Thorson. È per questo motivo che ha intenzione di allontanarsi dai social media.

"Chi sono io sta cambiando, o vuole cambiare, e questo personaggio pubblico è diventato un ostacolo a questo cambiamento", ha detto.

"Non voglio fare di nuovo Celeste e non voglio essere di nuovo quello che ero quando abbiamo fatto Celeste".

"E questa transizione di genere, più di ogni altra cosa, mi sta implorando di andare avanti. Ho bisogno di lasciar andare chi ero e i ruoli che ho cercato così disperatamente di ricoprire. Devo permettere alla mia identità di trasformarsi."

Mentre riflette sull'importanza di Celeste, è tempo che Thorson guardi al futuro.

"Celeste mi ha insegnato così tanto su me stessa e sarà sempre una parte di me. Ma per me alla fine si tratta di chi ero: non può contenere tutto ciò che sarò", ha detto.

Celeste è disponibile su Switch, PC, Stadia, Xbox e PlayStation.

Fonte: Eurogamer.net.