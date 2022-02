Celeste: il premio vinto nel 2018 ai The Game Awards poi scomparso è stato ritrovato da uno YouTuber su eBay

Vincere qualsiasi trofeo ai The Game Awards è una cosa che sviluppatori, attori e tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di un gioco anelano. Tuttavia, quattro anni fa gli sviluppatori di Celeste hanno avuto una particolare disavventura proprio con un premio.

Nel 2018 Celeste ai The Game Awards ha ricevuto il premio come miglior gioco indie, un bellissimo traguardo per il team di sviluppo. Sfortunatamente lo studio non ha mai potuto mettere le mani su questo premio. È qui che la storia inizia a diventare un po' strana.

Lo YouTuber PrestigeIsKey adora i The Game Awards e ha preso in considerazione l'idea di ottenere una replica del premio da mostrare sul suo canale, portandolo a cercarne uno su eBay. Invece, quello che ha trovato era un legittimo trofeo dei The Game Awards. Non erano disponibili molte informazioni in merito al premio, con l'annuncio che semplicemente rilevava che proveniva da una fonte di liquidazione e non offriva ulteriori informazioni. PrestigeIsKey ha colto l'occasione, ha speso $ 375 per acquistarlo e presto ha ricevuto il premio in questione.

PrestigeIsKey ha condiviso l'unboxing del premio, spiegando la storia dietro e riconoscendo che è stato contrassegnato come il premio per il miglior gioco indipendente del 2018 assegnato appunto a Celeste. Lo YouTuber in seguito si è messo in contatto con gli sviluppatori del gioco, chiedendo se avessero ricevuto il premio. Sorprendentemente, la risposta è stata no; dopo il discorso di accettazione, presumibilmente il premio è stato restituito ai funzionari in modo che potesse essere correttamente spedito agli sviluppatori dopo lo spettacolo. Tuttavia come si è poi scoperto, il premio non è mai arrivato.

Gli sviluppatori di Celeste sono stati felici di ricevere il loro premio, finalmente, e hanno promesso a PrestigeIsKey non solo di rimborsargli le spese del premio, ma anche di inviare una copia firmata di Celeste. Che cosa sia successo veramente in quel frangente e come sia arrivato su eBay l'ambito premio, rimane ancora un mistero.

Fonte: PCGamer