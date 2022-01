CEO di compagnie videoludiche hanno guadagnato cifre stratosferiche nel 2020

Nonostante lo scoppio di una pandemia, molti CEO delle compagnie di videogiochi nel 2020 hanno ricevuto stipendi da capogiro: è quanto emerge da un report condotto da Games One, che elenca i 42 CEO più pagati dell'industria.

I dati fanno riferimento non solo al salario netto, ma anche a bonus, benefits e quote in borsa. All'interno del report c'è scritto che "Le compagnie ad azionario diffuso appartengono agli investitori, che eleggono un consiglio di direttori, il quale seleziona il CEO. Il consiglio è responsabile del compenso e le sue decisioni sono ratificate dal voto degli investitori". Il report conclude con una nota particolare: "La lista è... democrazia in azione".

Ecco i primi dieci nomi della lista:

Robert Antokol, Playtika; $372,008,176 Bobby Kotick, Activision Blizzard; $154,613,318 Andrew Paradise, Skillz; $103,321,052 Andrew Wilson, Electronic Arts; $34,715,802 Frank Gibeau, Zynga; $32,003,768 John Riccitiello, Unity; $22,001,733 Strauss Zelnick, Take-Two; $18,111,761 Taek-Jin Kim, NCSoft; $15,620,773 Min-Liang Tan, Razer; $10,457,000 Debbie Bestwick, Team17; $10,242,642

All'interno ci sono anche i CEO di molte altre compagnie note, come Ubisoft e CD Projekt, ma per quanto riguarda la fine, l'ultimo nome della top 42 è Lars Wingefors di Embracer Group, che ha guadagnato "solo" 162 mila Dollari nel 2020, un numero assolutamente esiguo se messo a confronto con i primi numeri nella lista. La "democrazia in azione", insomma, muove dei capitali impressionanti, e nei commenti si potrebbe anche parlare della disparità di compenso tra sviluppatori e CEO; in alcuni casi, il rapporto è di finanche 1 a 5000. I CEO dovrebbero guadagnare di meno, o gli sviluppatori dovrebbero guadagnare di più?

Fonte: Kotaku