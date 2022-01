Il CEO di Microsoft che ringrazia Bobby Kotick per il suo 'impegno per un cambiamento culturale' sembra una presa in giro

Microsoft ha sganciato ieri la bomba con la notizia dell'acquisizione di Activision Blizzard. Quella del publisher di Call of Duty è la più grande acquisizione di sempre nel settore dei videogiochi. Ciò significa molte cose, incluso che il boss di Xbox, Phil Spencer, sarà presto il nuovo capo del CEO veterano Bobby Kotick. Ma cosa significhi per il dirigente attualmente accusato di aver lasciato che le molestie sessuali, la discriminazione e la cattiva condotta dilagassero per anni nella sua azienda non è ancora chiaro.

Riportato per la prima volta dal Wall Street Journal, l'accordo da 68,7 miliardi di dollari porterà alcuni dei più grandi franchise sotto l'ombrello di Xbox, tra cui Overwatch, Diablo, Call of Duty e Candy Crush. E nonostante un'ondata di report inquietanti e accuse su come alcuni dipendenti sono stati trattati presso l'azienda, il capo di Microsoft, Satya Nadella, ha elogiato l'uomo che ha gestito le cose.

"In oltre 30 anni come CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick ha trasformato l'azienda in una delle società di intrattenimento di maggior successo e influenti al mondo e sono grato alla sua leadership e al suo impegno per un vero cambiamento culturale", ha affermato Nadella durante una conference call, eludendo la montagna di abusi recentemente scoperti presso il gigante dell'industria dei videogiochi.

Microsoft è anche cauta sul fatto che Kotick rimarrà a capo di Activision Blizzard una volta completata l'acquisizione.

"Bobby Kotick continuerà a ricoprire il ruolo di CEO di Activision Blizzard e lui e il suo team manterranno la loro attenzione nel guidare gli sforzi per rafforzare ulteriormente la cultura dell'azienda e accelerare la crescita del business", ha scritto un portavoce di Microsoft in un comunicato stampa. "Una volta concluso l'accordo, l'attività di Activision Blizzard farà capo a Phil Spencer, CEO, Microsoft Gaming".

In un successivo aggiornamento, Kotick ha detto al New York Times che sarà "disponibile secondo necessità" dopo la chiusura dell'accordo, anche se sembra che Kotick se ne andrà una volta concluso l'affare.

Microsoft non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento dopo le lodi di Nadella a Kotick. Bisogna ricordare che ci sono quasi 2.000 dipendenti dell'azienda che hanno chiesto le dimissioni, con Spencer stesso che l'anno scorso si è detto "disturbato e profondamente turbato" dalle accuse rivolte a Activision Blizzard.

In un'e-mail interna dello scorso novembre Spencer ha scritto: "questo tipo di comportamento non ha posto nel nostro settore" e ha affermato che Microsoft avrebbe apportato "modifiche" al modo in cui farà affari con Activision Blizzard in futuro.

Più di recente Spencer ha aggiunto in un'intervista: "abbiamo cambiato il modo in cui facciamo determinate cose con [Activision Blizzard], e loro ne sono consapevoli". Spencer ha rifiutato di criticare Kotick o la sua compagnia durante l'intervista. "Direi che in termini di individui che ricoprono posizioni di leadership in altre società, non è ovviamente nostro dovere giudicare chi sono gli amministratori delegati", ha affermato. "Ad esempio, gli amministratori delegati sono scelti dagli azionisti e dai consigli di amministrazione. In Xbox, so di chi sono responsabile qui in termini di attività e operazioni. Sono i miei team, la mia catena di gestione. E questa è la cosa su cui continuiamo a concentrarci, cercare di crescere".

Molto presto, Kotick sarà sotto il comando di Spencer e il boss di Xbox che ha lavorato così duramente per ribattezzare la piattaforma come inclusiva e diversificata non sarà più in grado di schivare le domande sul futuro del CEO di Activision Blizzard.

"Come azienda, Microsoft è impegnata nel viaggio per l'inclusione in ogni aspetto, sia tra i dipendenti che tra i giocatori", ha detto ieri Spencer. "Apprezziamo profondamente le culture individuali in studio. Crediamo inoltre che il successo creativo e l'autonomia vadano di pari passo con il trattamento di ogni persona con dignità e rispetto. Non vediamo l'ora di estendere la nostra cultura di inclusione proattiva ai grandi team di Activision Blizzard".

Fonte: Kotaku.