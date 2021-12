CES 2022 resterà in presenza nonostante le molte assenze

L'International Consumers Electronics Show sta ricevendo sempre più cancellazioni negli ultimi tempi per la sua edizione 2022, che dovrebbe tenersi da mercoledì 5 a sabato 8 gennaio, e nonostante la rinuncia di giganti come Intel, Lenovo e Google, l'associazione che organizza l'evento, la CTA (Consumer Technology Association) continua a preferire un evento dal vivo.

L'account Twitter del CES ha scritto che "il focus resta la riunione dell'industria tecnologica e dare a chi non può partecipare di persona la possibilità di vivere la magia del CES in forma digitale". Molte compagnie hanno annunciato il loro cambio di piani principalmente a causa di preoccupazioni riguardo il recente clima di incertezza sulla variante omicron del COVID-19, ma l'organizzazione del CES continua a giustificare l'evento in presenza: "siamo certi che i partecipanti possono avere comunque un evento valido e produttivo anche se con distanziamento sociale a Las Vegas".

We are also working with leading health experts in the state of Nevada who support the best practices we have put in place. Below is a statement from Tony Slonim, MD, DrPH, FACHE, President & CEO of Renown Health in Reno, NV. pic.twitter.com/6d4ncNBx3M — CES (@CES) December 24, 2021

Mercoledì scorso la CTA aveva annunciato di aver ricevuto ben 42 cancellazioni. Alcuni dei giganti dell'industria che non hanno ancora cancellato i piani sono Samsung, Sony ed LG. Per poter accedere sono state instaurate delle misure precauzionali: servirà una prova di avvenuta vaccinazione, una mascherina e dei test rapidi.

