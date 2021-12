Chernobylite riceve il DLC gratuito Ghost Town

Chernobylite di The Farm 51 ha ricevuto il suo secondo aggiornamento DLC gratuito con Ghost Town.

Il contenuto aggiunge un nuovo livello basato sull'area residenziale di Pripyat che presenta nuovi eventi e risorse insieme a luoghi come l'Azure Swimming Pool. Sono state inoltre aggiunte nuove missioni secondarie, tra cui la caccia ai lanci di rifornimenti e la caccia ai mostri.

L'aggiornamento risolve anche una serie di problemi come l'ottimizzazione dell'illuminazione nella centrale elettrica e nel porto di Pripyat. Anche gli indicatori per il DLC Monster Hunt sono stati corretti, rendendo più facile individuare i bersagli. Risolto anche un exploit che permetteva di creare infinite risorse con la macchina riciclatrice.

Chernobylite è attualmente disponibile per PC, Xbox One e PS4. Le versioni PS5 e Xbox Series X/S sono in arrivo.

Fonte: Gamingbolt.