Chiedi a Iwata, il libro sul compianto presidente Nintendo è disponibile oggi

Satoru Iwata, celebre e amato amministratore delegato di Nintendo, è diventato una vera e propria icona, oltre che una delle figure più importanti nella storia dei videogiochi. Tramite un comunicato stampa, Planet Manga lo ricorda e celebra con Chiedi a Iwata, un libro essenziale per conoscere la sua storia e i suoi segreti per raggiungere il successo.

"Il mio biglietto da visita dice che sono un amministratore delegato. Nella mia mente sono uno sviluppatore di videogiochi. Ma nel mio cuore, io sono un videogiocatore" così si definiva Iwata. Sotto la sua direzione, durata più di 10 anni, sono nati alcuni tra i prodotti più importanti del brand e non solo, tra cui il Nintendo DS e il Wii, e la compagnia ha raggiunto un successo mai visto prima.

Iwata si esprimeva raramente da protagonista sui media, ma grazie a questo saggio è possibile scoprire non solo molti aneddoti e riflessioni personali su Nintendo e sul suo periodo all'interno dell'azienda, ma anche sul suo particolare modo di pensare, sulla sua visione della leadership e molto altro.

Sette capitoli ricchi di storia, dalle superiori fino alla guida della Nintendo, per scoprire gli obiettivi e i traguardi di una delle personalità che ha cambiato per sempre il modo di divertirsi di milioni di persone in tutto il mondo. Dopotutto, come lui stesso ha affermato, Iwata prima di essere un amministrato delegato era un videogiocatore.