Child of Light 2 sembra incredibilmente realtà! Il possibile annuncio nel 2022

Patrick Plourde, direttore creativo di Child of Light, ha rivelato sul suo profilo Twitter personale che è in arrivo un nuovo progetto legato a questo acclamato videogioco. Come spiegato nel suo messaggio, Thomas Rollus, art director di Ubisoft, ha dato il via alla "prossima grande avventura" di Aurora e Igniculus, i due protagonisti del titolo originariamente pubblicato nel 2014. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma Plourde assicura che avremo maggiori informazioni all'inizio del 2022.

"Fan di Child of Light, volevo solo farvi sapere che Thomas Rollus ha appena presentato l'approvazione finale per la prossima grande avventura di Aurora e Igniculus. Potete aspettarvi ulteriori notizie all'inizio del prossimo anno", afferma il direttore creativo del gioco nel suo ultimo tweet.

Naturalmente, per il momento ci sono più incognite che certezze: possiamo immaginare che si tratta di un nuovo videogioco, anche se sappiamo anche che Ubisoft stava preparando un adattamento di Child of Light per la televisione, un progetto di cui non abbiamo avuto notizie dal 2018.

Fans of #ChildofLight, just to let you know that @Take_Toch just sent the final approval for Aurora and Igniculus? next great adventure. Expect more news early next year. :) — Patrick Plourde (@patrick_plourde) November 24, 2021

Anche se non si tratta di una conferma ufficiale, possiamo sperare di tornare a tuffarci nel mondo di Aurora e compagnia in un'ennesima avventura in quel mondo fiabesco in cui ci ha portato Ubisoft nel 2014.

Fonte: GamingBolt