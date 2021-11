Child of Light avrà un crossover ma non un sequel? Le parole del creatore

Ricordate il tweet di Patrick Plourde che dava quasi la sicurezza di avere un sequel di Child of Light? Il creatore del gioco è tornato presto sull'argomento, con una rettifica interessante: a quanto pare, Child of Light proseguirà, ma non sotto forma di "Child of Light 2", poiché non è mai stato autorizzato da Ubisoft.

Nelle risposte al tweet, Plourde specifica che il nuovo gioco riprenderà la storia di Aurora e Igniculus dopo il finale di Child of Light, ma che sarà "un crossover in un altro mondo". Comunque, Plourde scrive anche che non sarà sviluppato da loro (cioè Ubisoft, o lo studio di Ubisoft Montreal), ma da altri sviluppatori che amano la IP.

Please don't do this to us. We are still recovering about last time you talked about the Switch version and we could see Child of Light 2 paper behind the Switch. I am about to cry of joy. — Mahou Shounen (@KureinKiesling) November 25, 2021

L'entità "crossover" del titolo fa pensare ad alcuni fan che si tratti di un'apparizione in Bloodstained: Ritual of the Night, ma Plourde sembra lasciar intendere che si tratti proprio di un gioco intero e nuovo. Al contempo, tutto tace riguardo la serie TV dedicata a Child of Light, intorno al 2018 stava cominciando prendere forma.

Fonte: Playstation Lifestyle