Chocobo GP è venduto a €50 ma marcia molto sulle microtransazioni e i giocatori sono furiosi

Chocobo GP è stato certamente una sorpresa per i fan di Final Fantasy: un seguito spirituale dello spin-off del 1999 Chocobo Racing per la prima Playstation, stavolta su Nintendo Switch. A quanto pare, però, all'interno si trova un'ulteriore sorpresa che non sta facendo proprio impazzire i giocatori.

Le microtransazioni in Chocobo GP cominciano a notarsi pesantemente proprio alla fine di ogni corsa: ci sono differenti valute da utilizzare in aree differenti del negozio. I "Gil" si ottengono normalmente, mentre per i "Mythril" bisogna spendere denaro reale. Fin qui sarebbe anche la prassi, se solo il gioco non fosse già venduto a 50 €.

So after about an hour of playing the online mode in Chocobo GP, I managed to win one of its "tournaments".

And by the end of that time?



I'm only at Level 7 for the Battle Pass.

You need to get to Level 60 to unlock Cloud. pic.twitter.com/auQpb62m6s — Benjamin Breuer (@BlackMageBen) March 11, 2022

Spendendo 10 € nel negozio si ottengono 1000 Mythril. Il primo Season Pass di Chocobo GP costa 800 Mythril. Per poter ottenere Cloud Strife come personaggio, ad esempio, bisogna comprare questo Season Pass - o accumulare 3000 Gil. Se comprate il gioco durante la prima stagione, vi verranno regalati automaticamente 800 Mythril dopo aver effettuato il log-in la prima volta, ma questa valuta ottenuta in questo modo scade se non utilizzata entro 5 mesi.

Quanto tempo bisogna impiegare per "grindare" i Gil non è subito chiaro, ma data la natura delle microtransazioni potrebbe essere molto. L'economia dietro i Mythril non sembra essere stata pubblicizzata a dovere, e anche alcune recensioni non l'hanno citata.

