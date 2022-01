Chrono Cross Remake si fa sempre più concreto, stando alle dichiarazioni dello storico compositore

Negli ultimi mesi sono cominciati a trapelare numerosi rumor su un possibile remake, esclusiva PlayStation, di Chrono Cross, un figlio di Chrono Trigger, uscito sull'originale console Sony nel lontano 1999. Sarebbe un ritorno di un certo livello, visto che il titolo è riconosciuto come uno dei capolavori dell'epoca, acclamato sia dalla critica che dal pubblico.

Grazie allo storico compositore Yasunori Mitsuda ha fornito su Twitter ulteriori indizi, ringraziando i numerosi fan per gli auguri di compleanno ricevuti:

"Grazie mille per i messaggi di auguri. Mi dispiace non poter rispondere a ciascuno di voi. Questo ringraziamento vi sarà restituito col lavoro. Al più presto (se sarete fortunati), annunceremo qualcosa il mese prossimo, quindi per favore attendete!!"

Citando Agatha Christie, siamo di fronte all'indizio che fornisce la prova (il terzo), dopo che la musicista irlandese Eabha McMahon aveva menzionato un progetto esclusivo per PlayStation per cui aveva registrato la musica e la conferma del progetto da parte del giornalista/insider Nick Baker (co-fondatore di XboxEra). Secondo le parole di Mitsuda, non manca poi molto per scoprire se tutto ciò sia reale o meno.

Fonte: PSU.com