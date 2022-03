La Cina è pronta a proporre ulteriori restrizioni sui giochi online

Cina e videogiochi online non sembrano andare molto d'accordo (come molte cose care a noi occidentali) e oltra all'ostruzione e ai vari tentativi di limitarne l'uso, il Governo è pronto a varare altre restrizioni per questo tipo di opere. La Cyberspace Administration of China ha infatti introdotto una nuova proposta di regole che limitano ulteriormente l'accesso ai servizi online nel Paese, compresi appunto, i giochi.

Secondo South China Morning Post, pare che la Cina voglia introdurre una sorta di "modalità giovanile" per tutti i servizi online, inclusi giochi, live streaming, social media, servizi audio e video e altro ancora. Tutto ciò si tradurrebbe in limiti di tempo per i minori, nonché limiti alla spesa online. Le regole si applicherebbero anche alle aziende di hardware, con i produttori di smartphone che dovrebbero aver integrato un software di protezione minore per o quantomeno fornire una guida chiara agli utenti per installarne uno al momento dell'acquisto.

Tutto questo si aggiunge dunque a una serie di restrizioni che stanno quasi portando al bando alcune tipologie di videogiochi. Il che sembra un paradosso visto che alcuni dei migliori team esport sono proprio cinesi, come anche la più grande compagnia videoludica al mondo, Tencent, dimostrando come le politiche interne siano totalmente in antitesi come quelle verso l'estero.

Fonte: Gamesindustry.biz