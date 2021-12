Citadel al centro dei rumor? Valve: 'importanti annunci arriveranno direttamente da noi'

Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, Citadel sarebbe un ibrido FPS/RTS cooperativo, secondo il creatore di Valve News Network Tyler McVicker, con Left 4 Dead e Half-Life che fungerebbero da influenze.

Apparentemente il titolo sarebbe pensato per Steam Deck.

Tuttavia, in una dichiarazione a IGN, Valve ha rivelato che McVicker non ha "informazioni interne" sul funzionamento interno dello sviluppatore. "È giusto vedere la copertura [del creatore di contenuti di Valve News Network Tyler McVicker] con una buona dose di scetticismo. Riteniamo sia importante ribadire che, sebbene Tyler sia un giocatore appassionato, non ha informazioni privilegiate su ciò che accade in Valve. Come sapete, qualsiasi annuncio importante su progetti a cui stiamo o non stiamo lavorando arriverà direttamente da noi".

Valve non nega apertamente l'esistenza di Citadel, ma forse la società sta dicendo ai fan di non sperare troppo nelle voci di corridoio. Se deve essere generato clamore, allora dovrebbe essere sulla scia di annunci ufficiali, almeno secondo l'azienda.

Nel frattempo, Valve non ha completamente abbandonato il suo franchise più importante, Half-Life: l'uscita di Half-Life: Alyx lo scorso anno per VR ne è la prova. Ma cercare di prevedere dove potrebbe andare la serie e quando potrebbe uscire un potenziale sequel è al limite dell'impossibile.

Fonte: Gamingbolt.