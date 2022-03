Cities: Skylines sarà il gioco gratuito di Epic Games Store del 10 marzo

Dopo la scorpacciata di regali odierni (Black Widow: Recharged, Centipede: Recharged e il Kit Slayer epico per Dauntless) Epic Games Store ha annunciato il prossimo regalo del 10 marzo. Si tratta di Cities: Skylines, nuovo manageriale di Colossal Order che vi porta a progettare e gestire un'intera città, con tutti i pro e i contro del caso. Questa la sinossi del gioco:

"Cities: Skylines è un approccio moderno alla classica simulazione di città. Il gioco espande i concetti di base dell'esperienza di costruzione di una città e offre nuovi elementi che creeranno sia l'emozione che le difficoltà del realizzare e gestire una vera città. I creatori del franchise Cities in Motion portano nel gioco un sistema di trasporti completo. Cities: Skylines offre anche la possibilità di essere modificato per adattarsi al tuo stile di gioco, controbilanciando così alla perfezione la complessa simulazione su più livelli. L'unico limite è la tua immaginazione, quindi chiudi gli occhi e inizia a sognare in grande!"

Cities: Skylines sarà disponibile gratuitamente su PC via Epic Games Store a partire dal 10 marzo, fino al 17 dello stesso mese.

