Clash: Artifacts of Chaos tra esplorazione e combattimento corpo a corpo nel primo trailer gameplay

Lo studio cileno ACE Team sta attualmente lavorando a un nuovo progetto chiamato Clash: Artifacts of Chaos e ha rilasciato un primo trailer di gioco. Il titolo è ambientato nell'universo di Zenoik, ovvero il mondo fantasy punk introdotto in Zeno Clash.

Il gioco è progettato per offrire un mix di esplorazione e combattimento corpo a corpo. I giocatori vestiranno i panni del ​​personaggio Pseudo, che si trova di fronte a strani nemici nel corso della sua avventura.

I nemici saranno numerosi e dovrete combatterli con i vostri velocissimi pugni. Il vostro personaggio dovrà padroneggiare diverse arti marziali per avanzare nell'avventura. Tuttavia, prima di combattere, sarete in grado di sfidare l'avversario attraverso un rituale molto codificato, con il quale è possibile determinare le regole specifiche del combattimento. Queste regole possono in particolare adare vantaggi o svantaggi.

L'uscita di Clash: Artifacts of Chaos è prevista per novembre 2022 per PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One e PlayStation 4.

Fonte: Rock Paper Shotgun