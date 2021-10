Coca-Cola lancia uno spot tutto sui videogiochi ed è valanga di dislike

Il gigante delle bevande analcoliche Coca-Cola ha pubblicato uno spot incentrato sui videogiochi e l'accoglienza online non è stata per nulla positiva, vedendo il rapporto "like/dislike" su YouTube.

Al momento, il video ha 10.072 non mi piace e solo 935 mi piace. Il filmato fa parte di una nuova serie chiamata "Real Magic" che racconta la storia di un giocatore nella vita reale e del suo avatar in un gioco immaginario che assomiglia a Warcraft.

Il giocatore umano sta lottando in quello che sembra essere un torneo professionistico quando beve un sorso di Coca Cola e tutto cambia. Il giocatore umano si sveglia all'interno dell'avatar e cambia le sorti del combattimento.

Questa campagna "Real Magic" sta portando a una sorta di annuncio l'11 ottobre. "Mancano pochi giorni alla scoperta di un'esperienza straordinaria che sarà piena di sorprese. L'11 ottobre, torna per vedere com'è Real Magic", ha detto Coca-Cola.

In altre notizie su bevande zuccherate e videogiochi, Microsoft ha annunciato una partnership con Rockstar Energy per una nuova linea di bevande con XP doppi e DLC in-game per Halo Infinite.

Fonte: Gamespot.