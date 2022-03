Coffee Talk perde il suo creatore Mohammad Fahmi che viene a mancare a 32 anni

È morto all'età di 32 anni Mohammad Fahmi, il creatore e sceneggiatore indonesiano della visual novel Coffee Talk. La notizia è stata confermata dalla sorella sull'account Twitter dello sviluppatore; non sono state rese note le cause della morte.

"Oggi abbiamo ricevuto la notizia devastante su Fahmi", ha detto il suo team sui social media. "Che la sua anima riposi in pace e che i nostri cuori vadano alla sua famiglia e ai suoi cari. Possano tutte le cose buone che abbiamo condiviso, la storia che ha scritto, vivere con noi per sempre. Grazie, Fahmi".

Fahmi ha iniziato nel settore come programmatore e designer presso Gameloft prima di concentrarsi sullo scripting e passare a Toge Productions. Coffee Talk è stato concepito mentre lavorava nel marketing e nelle pubbliche relazioni per l'azienda e ad oggi è il gioco di maggior successo dell'editore. Tanto che gli ha permesso di aprire un nuovo studio, Pikslenesia, dove Fahmi ha lavorato a diversi giochi narrativi tra cui What Comes After e Afterlove EP.

Today we received a devastating news that Fahmi, the creator & writer of Coffee Talk, has passed away. May his soul rest in peace, and our hearts are with his family and loved ones.



May all the good things he shared, story he wrote, live on with us forever.



Thank you, Fahmi. — Coffee Talk ??? (@coffeetalk_game) March 28, 2022

Non possiamo far altro che esprimere le nostre condoglianze alla famiglia e ai suoi conoscenti.

