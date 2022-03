Colossal Cave torna sotto forma di remake per VR e PC dai fondatori di Sierra Online

Ken e Roberta Williams sono vere leggende viventi del game design. Il team ha fondato quella che sarebbe diventata Sierra Online nel 1979, che è stata responsabile di molti leggendari franchise di giochi di avventura come King's Quest e Leisure Suit Larry.

L'incarnazione originale di Sierra Online, ribattezzata Sierra Entertainment, si è sciolta nel 2008 e Ken e Roberta Williams non hanno sviluppato un gioco da oltre vent'anni. Tuttavia, questo è destinato a cambiare poiché la coppia sta rifacendo Colossal Cave Adventure in VR con il nome Colossal Cave 3D Adventure.

I fondatori di Sierra Online hanno annunciato il loro ritorno allo sviluppo di giochi lo scorso anno. In precedenza denominato The Secret, Colossal Cave 3D Adventure è un gioco di avventura in prima persona progettato con Unity Engine. Williams prevede di rilasciarlo questa estate per Mac, Windows e il visore Oculus Quest 2 VR autonomo. Sono anche aperti alla possibilità di lanciarlo su piattaforme aggiuntive in futuro.

Colossal Cave 3D Adventure avrà molto di più da offrire rispetto al suo predecessore, con Roberta Williams che lo descrive come una "reimmaginazione" piuttosto che un remake. Il gioco vanta presumibilmente enigmi complessi e molto vari, personaggi interessanti e un mondo 3D coinvolgente contenente oltre 143 luoghi. Ken Williams è molto entusiasta del progetto, affermando di Colossal Cave 3D Adventure: "Questo è davvero un gioco che delizierà una nuova generazione ed è diverso al 100% da qualsiasi cosa abbiate mai visto sul mercato oggi".

