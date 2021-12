Company of Heroes 3 nel nuovo diario degli sviluppatori dedicato alla campagna

L'imminente RTS Company of Heroes 3 di Relic Entertainment ha attirato l'attenzione di molti da quando è stato rivelato per la prima volta e la sua campagna in particolare ha stuzzicato la curiosità dei fan della serie.

Con l'introduzione di nuove meccaniche e la premessa di una mappa dinamica, la campagna ha un grosso potenziale e potrebbe essere davvero unica e fresca.

Per approfondire la campagna per giocatore singolo e ciò che avrà da offrire, Relic ha recentemente pubblicato un nuovo diario degli sviluppatori. Oltre a parlare della mappa dinamica in Company of Heroes 3, gli sviluppatori parlano anche in dettaglio di nuovi sistemi, meccaniche, elementi decisionali e altro ancora.

Company of Heroes 3 uscirà nel 2022 per PC, ma non è stata ancora annunciata una data di lancio specifica.

Fonte: Gamingbolt.