Contraband sarebbe basato sul combattimento tra veicoli

Secondo quanto riferito, Contraband dello sviluppatore di Just Cause, Avalanche Studios, sarà incentrato sul combattimento con i veicoli.

Annunciato nel giugno 2021 e pubblicato da Xbox Game Studios per console e PC, Contraband è ufficialmente classificato come "il paradiso di un contrabbandiere ambientato nel mondo immaginario di Bayan degli anni '70". Da allora, le nuove informazioni sul titolo open world sono state piuttosto scarse, ma Jez Corden di Windows Central ha affermato di sapere alcune cose sul progetto durante lo streaming di World of Gaming della scorsa settimana.

"Ho ricevuto il brief di progettazione... È in qualche modo basato interamente sul combattimento con i veicoli, [è un] tipo di gioco molto diverso", ha detto il giornalista.

"Gli scontri ruotano attorno al disabilitare i veicoli nemici, colpendo le gomme e cose del genere, piuttosto che fare enormi spargimenti di sangue e tutto quel genere di cose", ha aggiunto.

"Stanno cercando una sorta di gioco d'azione più tattico in cui uccidere è visto come l'ultima risorsa".

In un post su Xbox Wire, quando è stato annunciato Contraband, il director Omar Shakir lo ha definito il "gioco più ambizioso e spettacolare fino ad oggi" dello studio.

"Stiamo prendendo spunto da tutto ciò che abbiamo imparato nei 18 anni in cui siamo stati in prima linea nella creazione di meravigliosi open world, pieni di panorami mozzafiato e incredibili momenti di gameplay", ha affermato Shakir.

"Per realizzare pienamente la nostra visione di Contraband, abbiamo un team straordinario presso Avalanche Studios che sta spingendo i confini dell'Apex Engine, la tecnologia alla base di tutti i nostri giochi, inclusa la serie Just Cause".

"Abbiamo creato il motore per sbloccare la creatività dei nostri sviluppatori e siamo entusiasti di sfruttare appieno le capacità uniche di Xbox Series X/S".

Oltre alla serie Just Cause, Avalanche, con sede a Stoccolma, in Svezia, ha anche sviluppato Mad Max del 2015 e ha co-sviluppato Rage 2 del 2019 con id Software.

Fonte: VGC.