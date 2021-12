Contraband, l'esclusiva Xbox Series X/S avrebbe 150 dipendenti che ci lavorano, più di Just Cause 4

All'E3 2021, Microsoft ha annunciato Contraband, un gioco di avventura cooperativa open world sviluppato dal team dietro Just Cause, Avalanche Studios appositamente per Xbox, ma a parte un breve trailer di anteprima, non ci sono quasi dettagli sul gioco.

Tuttavia, come ha twittato l'insider Timur222, secondo il profilo LinkedIn di Christopher Supino, lead producer di Avalanche, sembra che il team di sviluppo di Contraband sia composto da più di 150 persone degli studi Avalanche di New York e Stoccolma. Per fare un raffronto, secondo il profilo di Supino, un team di oltre 100 sviluppatori ha lavorato a Just Cause 4.

Non c'è menzione esplicita di Contraband nel profilo di Supino, ma è ovviamente il prossimo grande progetto su cui lo sviluppatore sta attualmente lavorando. Vale anche la pena notare che se si considera l'outsourcing - che è un dato di fatto per la maggior parte dei progetti AAA in questi giorni che si avvalgono di ulteriori team esterni per lo sviluppo - il numero di persone che lavorano a Contraband dovrebbe essere ancora maggiore.

Contraband è in sviluppo per Xbox Series X/S e PC e secondo gli ultimi report il gioco sarebbe in fase di sviluppo dal 2018.