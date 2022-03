Contraband, State of Decay 3 e Avowed: voci sulla loro finestra di lancio secondo Jez Corden

Il 2021 è stato un anno incredibile per gli utenti Xbox e per il marchio stesso grazie a lanci di diversi giochi, alla crescita significativa degli utenti Xbox Game Pass e alle vendite delle console Xbox Series X/S. Inoltre, Xbox Game Studios è stato recentemente incoronato miglior publisher del 2021 da Metracritic.

Ora, Jez Corden è stato incaricato di parlare delle finestre di lancio di Avowed, Contraband e State of Decay 3, tra gli altri giochi esclusivi per Xbox che i fan non vedono l'ora di poter giocare. Sappiamo che Xbox vuole arrivare a un punto in cui c'è un flusso costante di grandi giochi, cosa che potrebbe accadere nei prossimi anni.

Secondo il noto giornalista e insider Jez Corden, in un podcast assieme a Rand al Thor, ha dichiarato che Contraband sarebbe dovuto uscire nel 2022, ma secondo alcuni documenti è stato posticipato fino al 2023. Nel caso della data di uscita di Avowed, sebbene non sia stata ancora confermato, Corden è sicuro al 100% che uscirà nel 2023.

"I still personal think State of Decay is 2024 probably, but who knows? We could be surprised."



Jez has seen gameplay for The Outer World 2 and Avowed and know that those games are coming along.



Jez expects Hellblade 2 will release before Project Mara



Credit to @klobrille ? pic.twitter.com/ovkmsl8gTU — Idle Sloth?? (@IdleSloth84) March 19, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

(Rumor) Rand & Jez talk about Xbox release dates



Contraband was supposed to release in 2022 according to docs, but got delayed to 2023. Avowed is releasing in 2023. Jez says "I don't think State of Decay 3 is next year, but I could be wrong".



Timestamp:https://t.co/mIb26oEPR5 pic.twitter.com/nbhJOYMVOP — Idle Sloth?? (@IdleSloth84) March 19, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

E non finisce qui, visto che secondo Corden State of Decay 3 arriverà su Xbox Series X|S nel 2024. Infine, il giornalista dice di aver visto un gameplay di The Outer Worlds 2 e Avowed. Inoltre, spera che Senua's Saga: Hellblade 2 arrivi prima di Project Mara.