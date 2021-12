Control è gratis su Epic Games Store

Epic Games Store ha lanciato la campagna promozionale 15 Days of Free Games, che, come suggerisce il nome, ha permesso agli utenti di poter scaricare un nuovo gioco gratuito ogni giorno fino alla fine dell'anno.

Il nuovo gioco gratuito è l'apprezzato Control.

Sebbene non sia la Ultimate Edition, si tratta lo stesso di un ottimo affare. Il gioco del 2019 di Remedy Entertainment è un gioco eccellente, quindi se non l'avete ancora provato, questa è l'occasione perfetta per farlo.

Control sarà gratuito fino alle ore 17 di oggi, 27 dicembre.

Prima di Control, Epic Games Store ha regalato vari titoli come Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr, Pathfinder: Kingmaker e Prey.

Fonte: Gamingbolt.