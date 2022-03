Corsair lancia il suo strumento online che permette di creare il PC dei vostri sogni

Corsair ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo potente strumento per aiutare i giocatori a progettare il loro prossimo PC o aggiornarlo, su misura per le loro esigenze: Corsair PC Builder.

Combinando un ampio database di compatibilità dei componenti del PC con informazioni dettagliate sull'hardware e consigli per la costruzione, Corsair PC Builder è una risorsa inestimabile durante la ricerca e la configurazione di un nuovo PC.

Corsair PC Builder crea l'elenco dei componenti per PC per le vostre esigenze di gioco, attingendo a un database che include le specifiche complete di migliaia di componenti per PC in vendita oggi. Gli utenti devono semplicemente specificare la scelta del processore, della scheda grafica e della scheda madre Intel o AMD e il tool fornisce un elenco completo di componenti Corsair, tutti compatibili con il sistema specificato. PC Builder si assicura inoltre che tutti i componenti si adattino perfettamente allo chassis scelto.

Se volete provare a creare il vostro PC personalizzato allora cliccate qui per avviare lo strumento.