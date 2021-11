Cory Barlog: 'il modo più stupido in cui puoi farti del male? Iniziare a creare videogiochi'

Cory Barlog è sicuramente una delle personalità più note del settore ed è stato il director di uno dei videogiochi più amati di sempre, ovvero God of War per PS4.

Dopo i suoi molti anni di lavoro all'interno dell'industria, potreste pensare che la creazione dei videogiochi sia "qualcosa di speciale" per Cory Barlog. Beh, probabilmente, alcuni di voi potrebbero ricredersi dopo le recenti affermazioni del director.

In risposta a una domanda su Twitter, che chiedeva quale fosse "il modo più stupido per farsi male accidentalmente", Barlog ha detto: "iniziare a fare videogiochi".

Esatto, secondo Barlog il modo più stupido in cui potete farvi del male è iniziare a creare videogiochi. Una risposta sicuramente curiosa, data l'importanza del director per l'intero settore.

Tuttavia, in un tweet successivo, Barlog ha chiarito la sua risposta: "fare qualcosa per 4 o 5 anni ti costa molto. Non fraintendetemi, è divertente. è eccitante, è davvero fantastico essere in grado di creare videogiochi, ma le richieste che ha sulla tua vita, la tua costante attenzione e il peso sulla tua salute sono in realtà significative".

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.