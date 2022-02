Da Counter-Strike Global Offensive...alle arti marziali miste! PashaBiceps debutta con una vittoria

Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski, ex giocatore e leggenda di Counter-Strike: Global Offensive, ha deciso di debuttare con un altro sport, ovvero le arti marziali miste. L'ex pro player è entrato nella gabbia all'evento High League a Cracovia, in Polonia.

Il suo incontro di debutto è stato con lo YouTuber e bodybuilder Michał "Owca" Owczarzak e ha vinto con un finale ad eliminazione diretta al secondo round. PashaBiceps è una leggenda vivente su CSGO poiché una volta ha dominato la scena con il suo team. Sia PashaBiceps che Owca hanno fatto il loro debutto nelle MMA in questo incontro.

Entrambi quindi hanno avuto un meraviglioso primo round mentre si scambiavano colpi. Nessuno aveva un chiaro vantaggio per il primo round fino a quando PashaBiceps non atterrato Owca. Nel secondo round, con una serie di pugni, l'ex star di CSGO è riuscito a sconfiggere il suo avversario. Qui potete dare uno sguardo ad alcune clip che mostrano la vittoria.

La vittoria di PashaBiceps è stata celebrata con un enorme sostegno da parte della comunità CSGO. Ciò coinvolge i fan che hanno seguito il suo regno in CSGO così come i suoi compagni concorrenti prima.

Fonte: Dexerto