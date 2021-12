CrossfireX ha una data di uscita su Xbox e un nuovo trailer mostrato ai The Game Awards

CrossfireX, l'adattamento occidentale del grande successo asiatico Crossfire, verrà lanciato su Xbox Series X il 10 febbraio, come annunciato da Smilegate ai The Game Awards 2021. Remedy Entertainment, che ha creato precedentemente il gioco di successo Control, sta sviluppando due operazioni di campagna per giocatore singolo per il gioco.

CrossfireX è stato annunciato per la prima volta all'E3 2019 e ha ricevuto una data di lancio nel 2020 per Xbox One. Dopo un'open beta nell'estate del 2020, Smilegate ha annunciato nel novembre successivo che il gioco era stato posticipato al 2021. L'annuncio di giovedì non ha menzionato Xbox One nei piani di lancio di CrossfireX.

I contributi di Remedy, due missioni chiamate Operation Catalyst e Operation Spectre, saranno disponibili in CrossfireX al momento del lancio. Il prezzo non è ancora stato annunciato tuttavia, "CrossfireX offre anche modalità multiplayer complete che saranno free-to-play su piattaforme Xbox", ha affermato Smilegate in una nota.

Ricordiamo che Remedy, oltre a questo lavoro, sta sviluppando anche Alan Wake 2 che è stato annunciato proprio nella serata di ieri.

Fonte: VentureBeat