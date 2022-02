CrossfireX è disponibile da oggi ma ci sono problemi per gli abbonati a Xbox Game Pass

A partire da oggi, il multiplayer e la prima campagna di CrossfireX, Operation Catalyst, sono disponibili su console Xbox. Oltre al multiplayer, che è gratuito per tutti i giocatori, la campagna è giocabile per gli abbonati Xbox Game Pass, ma è proprio qui che sembra esserci un problema.

Lo sviluppatore ha affermato di essere al lavoro per risolvere un problema per cui alcuni possessori di Xbox Game Pass non sono in grado di accedere alla campagna subito dopo aver avviato il gioco. Sebbene il team di sviluppo ne sia consapevole, per adesso non viene indicato quando verrà risolto questo problema. È probabile che un hotfix per correggere il problema venga inviato a tutti i giocatori non appena viene scoperto, consentendo a tutti di godersi il gioco il prima possibile.

Per adesso Microsoft invita i giocatori a visitare la pagina "Status" del sito in modo da restare sempre aggiornati su questo problema. La pagina indica proprio la presenza di problemi per quanto riguarda CrossfireX.

We?re aware that users may be unable to acquire the CrossfireX campaign content as part of the Xbox Game Pass subscription, and we?re working to resolve. Please keep an eye here or on our status page for updates. https://t.co/PzAdjUFMJj — Xbox Support (@XboxSupport) February 10, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Rimanete quindi sintonizzati con noi per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Fonte: Eurogamer