CrossfireX Operation Catalyst sbarca su Xbox Game Pass ma i giocatori ancora non riescono ad accedere

Il lancio di CrossfireX su piattaforme Xbox il 10 febbraio è passato quasi del tutto inosservato.

Le poche recensioni con punteggi non eccezionali, la totale mancanza di marketing e molti feedback negativi su Reddit non hanno aiutato. Ma la cosa più sorprendente è che alcuni giocatori non possono ancora giocare alla modalità storia diversi giorni dopo il lancio.

Quando ha annunciato due campagne per giocatore singolo create da Remedy, Smilegate ha chiarito che tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potevano ottenere l'accesso gratuito a Operation Catalyst e dovevano ottenere Operation Spectre separatamente per $10 (o come parte del pacchetto Ultimate per $29,99). Tuttavia, a causa di qualche grosso bug, molti giocatori hanno riferito di non poter accedere a Operation Catalyst tramite il loro abbonamento, poiché entrambe le campagne sono chiuse dietro paywall.

Gli sviluppatori hanno reagito rapidamente, dicendo di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per mantenere quello che era stato promesso.

Finora, non sono stati lanciati aggiornamenti per CrossfireX e il team ha lasciato intendere che "ci vorrà del tempo". Secondo il sito ufficiale, il primo aggiornamento è previsto solo per i primi di marzo. Ciò potrebbe significare che non saremo in grado di giocare la storia su Game Pass per altre due o tre settimane.

Il team di supporto ha affermato che stanno ricevendo "una quantità schiacciante di feedback dalla community" e il produttore esecutivo Sooro Boo ha contattato i fan per scusarsi personalmente per lo stato attuale del gioco. "Abbiamo inavvertitamente deluso molti dei nostri giocatori e fan. Semplicemente non ci sono scuse per questo", ha scritto. "Continueremo ad essere trasparenti e ad impegnarci con voi, i nostri stimati giocatori, e speriamo di riconquistare la vostra fiducia".

Non sono state fornite date esatte per quando sarà risolto il problema dell'accesso a Opration Catalyst.

Fonte: Thegamer.