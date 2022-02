CrossfireX ha troppi problemi e lo studio di sviluppo si scusa con i giocatori

Il produttore esecutivo di CrossfireX, Sooro Boo, ha pubblicato un lungo aggiornamento scusandosi per lo stato attuale del gioco e spiegando come il team intende risolverlo.

Si legge nell'aggiornamento per gli sviluppatori: "È chiaro che abbiamo inavvertitamente deluso molti dei nostri giocatori e fan che sono rimasti con noi per molto tempo. Significate tutto per noi e meritate più di una semplice nota di patch, motivo per cui ho voluto cogliere l'occasione per scusarmi personalmente per lo stato attuale del gioco". Boo elenca i problemi che i giocatori devono attualmente affrontare come quelli legati alla sensibilità del controller, i miglioramenti del bilanciamento e problemi di mira con il fucile CAR-4. Lo sviluppatore spiega anche come sta accadendo e cosa sta facendo il team per risolvere tutto questo.

Le scuse di Boo continua affermando: "Ci saranno sempre bug e vari problemi quando si tratta di videogiochi, ma abbiamo ritenuto che gli attuali problemi di CrossfireX dovessero avere a che fare di più con le basi fondamentali del gioco e che ci siamo sentiti come se avessimo tradito la fiducia dei nostri giocatori. Semplicemente non ci sono scuse per questo, motivo per cui volevo scusarmi personalmente e spiegare esattamente quali sono i problemi e come intendiamo superarli".

"Continueremo a essere trasparenti e a impegnarci con voi, i nostri stimati giocatori, e speriamo di riconquistare la vostra fiducia", conclude il produttore con le scuse.

Fonte: Eurogamer