CrossfireX su Xbox Game Pass includerà solo una delle sue campagne

Con pochi dettagli svelati fino a pochi mesi fa e qualche rinvio, CrossfireX, il nuovo titolo sviluppato da Remedy Entertainment, arriverà una volta per tutte in esclusiva su Xbox One e Xbox Series X/S il 10 febbraio 2022 offrendo una varietà di emozionanti esperienze multiplayer e una campagna cinematografica che esplora il conflitto globale tra due fazioni militari.

Questo sparatutto in prima persona verrà pubblicato anche su Xbox Game Pass lo stesso giorno del lancio, ma in qualche modo non sarà un gioco "completo". Come riporta l'account ufficiale del gioco su Twitter, CrossfireX includerà solo una delle sue campagne in Xbox Game Pass. Gli abbonati al servizio di Microsoft potranno usufruire solo di "Operation Catalyst" senza costi aggiuntivi a partire dal 10.

Tutti i giocatori che vorranno godersi la campagna "Operation Spectre" potranno accedervi liberamente, individualmente o acquistando l'"Ultimate Bundle", che include il gioco con entrambe le campagne, il Premium Battle Pass della Stagione 1 e un'arma.

CrossfireX is now available for PRELOAD on @Xbox! Also available are 3 special preorder packages, 1 of which includes both single player campaigns developed by @remedygames. @XboxGamePass members will have access to "Operation Catalyst" at no extra charge starting 2/10/22. pic.twitter.com/rj1apqNUIA — CrossfireX (@PlayCrossfireX) February 1, 2022

In Operation Catalyst, la prima parte della campagna CrossfireX in arrivo con Xbox Game Pass, i giocatori prenderanno il controllo di un'unità Global Risk mentre attraversa il territorio nemico per salvare un compagno di squadra catturato e scoprire gli oscuri segreti del gruppo di mercenari.

