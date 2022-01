Crysis 4 è realtà e Crytek lo annuncia con un trailer ufficiale

AGGIORNAMENTO: Crytek ha annunciato ufficialmente Crysis 4 con un trailer. Lo sviluppatore ha rilasciato il breve trailer in CGI da cui però non riusciamo a ricavare ulteriori dettagli. L'unica cosa che possiamo leggere nel trailer è: "Unisciti al viaggio. Diventa l'eroe".

NOTIZIA ORIGINALE: Non solo in questo periodo sono emerse voci sul possibile sviluppo di un nuovo Crysis di Crytek, ma l'uscita della trilogia rimasterizzata ha anche accennato all'esistenza di un possibile sequel. Ora secondo gli ultimi sviluppi sembra proprio che un nuovo capitolo sia in lavorazione.

La filiale cinese di Crytek avrebbe confermato lo sviluppo di Crysis 4, attraverso un social network chiamato Billibilli. Il messaggio in questione caricato da Crytek China recita così: "Confermato il progetto 'Crysis 4', che apre un nuovo campo di battaglia! Seguite @Crytek_Official e vi terremo aggiornati sulle ultime novità".

La situazione punta a una sorta di 'errore di comunicazione' da parte dell'account cinese Crytek, che avrebbe annunciato in anticipo il progetto. Se è così, possiamo probabilmente aspettarci un annuncio ufficiale, accompagnato da un trailer, nei prossimi giorni o addirittura ore. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise prossimamente.

Vi ricordiamo che Crysis Remastered Trilogy è disponibile per Xbox One, Playstation 4, Microsoft Windows e Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer