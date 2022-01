Crysis 4 promette di essere un 'vero shooter next-gen'

Sono passati quasi nove anni dal lancio di Crysis 3 e Crytek ha finalmente confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo. Dopo che le informazioni sono trapelate in Cina attraverso i social network, la società ha annunciato che in effetti Crysis 4 è in fase di sviluppo.

L'annuncio del nuovo capitolo dello sparatutto in prima persona è stato accompagnato da un trailer alquanto misterioso. La clip è stata condivisa sull'account Twitter di Crytek, anche se non mostra o dice molto. Indipendentemente da ciò, è stato più che sufficiente per alimentare il clamore dei fan con la frase "È ora di essere l'eroe".

Crytek ha affermato che il gioco è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e ci vorrà del tempo prima che lo sviluppatore inizi a condividere dettagli e filmati relativi al gioco. Ad ogni modo, il team afferma: "Man mano che lo sviluppo procede, rilasceremo maggiori dettagli quando possibile. Ma nel frattempo, sappiate che il nostro team dedicato e di talento sta lavorando duramente per offrirvi uno sparatutto davvero di nuova generazione".

Sebbene nessuna piattaforma sia stata confermata, l'obiettivo di creare uno sparatutto next-gen suggerisce probabilmente che il gioco sarà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

