Cyberpunk 2077 si aggiorna alla versione 1.52, ecco i dettagli

CD Projekt RED ha annunciato ieri il nuovo The Witcher e oggi sono stati condivisi i dettagli di un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077. La patch ha già raggiunto le console di Sony, Microsoft e PC, quindi tutti i giocatori potranno dare un'occhiata all'avventura migliorata a Night City.

CD Projekt RED ha confermato ieri che è al lavoro sul primo pacchetto di espansione per Cyberpunk 2077, ma come potete vedere gli sviluppatori non si concentrano solo sulle grandi avventure, ma continuano a rifinire il gioco.

Il team appena pubblicato una nuova patch 1.52, che si è occupata di miglioramenti al gameplay, missioni, interfaccia open world, effetti visivi e problemi risolti che apparivano su console. Cliccando qui potete dare uno sguardo a tutto ciò che è stato corretto nel gioco, con questa patch che pesa all'incirca 6 GB.

Per adesso il team sta lavorando al nuovo The Witcher, alla prima espansione di Cyberpunk 2077 e alla versione next-gen di The Witcher 3. Si tratta di momenti impegnativi per CD Projekt RED.

Fonte: Cyberpunk