Cyberpunk 2077 altra tegola! Tutti gli aggiornamenti sono stati spostati al 2022

Lo sviluppatore di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED, ha annunciato la scorsa settimana che le sue versioni Xbox Series X/S e PlayStation 5 del gioco sono state rinviate al 2022. Ora, lo sviluppatore ha aggiornato la sua roadmap di sviluppo - pubblicata per la prima volta a gennaio - mostrando che non ci sono più aggiornamenti previsti per il 2021.

Gli aggiornamenti di nuova generazione sia per The Witcher 3: Wild Hunt che per Cyberpunk 2077 sono influenzati dal rinvio, che è attualmente previsto per il primo trimestre del 2022, secondo la tabella di marcia. Altri "aggiornamenti, miglioramenti e DLC gratuiti" sono previsti durante quel periodo e oltre. Come sappiamo Cyberpunk 2077 è stato originariamente lanciato il 10 dicembre 2020 e la sua uscita è stata circondata da pesanti critiche data la presenza massiva di bug e problemi.

Lo sviluppatore ha pubblicato più di 10 patch dal travagliato lancio di Cyberpunk 2077, che eliminano molti dei bug del gioco. CD Projekt Red aveva originariamente promesso "più aggiornamenti e miglioramenti", incluso il DLC gratuito e l'aggiornamento della console di nuova generazione dopo la patch 1.3 nei restanti mesi del 2021.

La roadmap aggiornata.

Ulteriori informazioni sul nuovo DLC sono attese "nei prossimi mesi", dopo che le "correzioni e gli aggiornamenti più importanti" saranno stati affrontati.

Fonte: PCGamesN