Cyberpunk 2077: CD Projekt Red sta per avviare negoziati con alcuni investitori dopo il lancio disastroso

VGC ha riferito che CD Projekt Red sta per avviare negoziati con alcuni dei suoi investitori. Quest'anno, un gruppo di azionisti di CD Projekt ha intentato una causa legale contro la società per il terribile lancio di Cyberpunk 2077 nel 2020. Gli investitori affermano che la società li stava ingannando sulla qualità complessiva del gioco, citando che la società stava presentando loro un prodotto che non ha finito per corrispondere a quello che è diventato al momento del lancio.

Gli azionisti sostengono che il presunto tentativo di indurre in errore costituiva una violazione delle leggi federali. CD Projekt sostiene che ci sono state quattro azioni legali collettive intentate contro la società, ma ora sembra che le cose possano finalmente iniziare a essere risolte in via extragiudiziale.

Sulla base di un aggiornamento normativo, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California ha "sospeso il procedimento a causa dell'avvio di trattative tra le parti in merito a un potenziale accordo".

Sembra che i colloqui tra la società e i suoi investitori abbiano portato le due parti a concludere un accordo. Quale sarà l'accordo finale non è stato detto, anche se dovrebbe essere stato favorevole agli investitori.

Cyberpunk 2077 è diventato famoso per il suo lancio disastroso. Framerate molto bassi, una grafica incompleta e una marea di glitch hanno reso il gioco un facile bersaglio per le critiche. Questo nonostante il titolo abbia avuto anni di sviluppo alle spalle. Attualmente, la data di lancio di Cyberpunk 2077 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S è stata rinviata al primo trimestre del 2022.

Fonte: Gamepur.