Cyberpunk 2077 conferma l'uscita dell'agognato aggiornamento next-gen e un'altra patch importante

È passato un po' di tempo da quando CD Projekt Red ha confermato che Cyberpunk 2077 non riceverà altri update nel 2021, spostando anche la data dell'aggiornamento unico per next-gen del gioco al prossimo anno. Un altro ritardo sulla tabella di marcia a cui si è guardato comunque con speranza, ma adesso ci sono buone notizie.

In un'intervista concessa al giornale polacco Rzeczpospolita, il presidente di CDPR Adam Kiciński ha confermato che l'update vedrà la luce all'inizio del prossimo anno, insieme al corposo aggiornamento 1.5. "Stiamo lavorando molto alla versione per la generazione di console attuale, che verrà rialsciata nel primo quarto del 2022 insieme a un aggiornamento importante, la patch 1.5. Posticipare la nuova versione del gioco è stata una scelta difficile, ma siamo convinti che sia stata la misura più giusta, specialmente perché effettuata su consiglio del team di sviluppo".

Le frasi di Kiciński, soprattutto l'ultima, sembrano rassicurare molto i giocatori, in particolare tutti coloro i quali hanno accusato il colpo del pessimo lancio di Cyberpunk 2077. I "piani alti" hanno capito che mettere fretta agli sviluppatori è stata la scelta peggiore, e a quanto pare hanno imparato la lezione.

Persino Johnny Silverhand è più rilassato ora

Kiciński conferma inoltre che lo shooter ruolistico avrà un lungo supporto, come fu per The Witcher 3. "Crediamo che venderà nel corso degli anni, e noi lo miglioreremo di continuo".

Le recenti comunicazioni fanno ben sperare che CDPR stia rivalutando il modo in cui comunica con i fan e sembra essersi rimessa in carreggiata. Riponete fiducia nel futuro di Cyberpunk 2077?

Fonte: Thegamer