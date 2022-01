Cyberpunk 2077 e...Cyberbang 2069, un 'dating sim' creato dai fan e approvato da CD Projekt RED

I fan di Cyberpunk 2077 stanno ancora aspettando pazientemente una nuova patch e ancora di più la versione next-gen del gioco per PS5 e Xbox Series X/S che dovrebbe arrivare all'inizio di quest'anno. Ma nel frattempo, forse un dating sim ambientato nell'universo di Cyberpunk 2077 potrebbe entusiasmare i giocatori.

Cyberbang 2069 è un dating sim ed è disponibile nelle versioni SFW e NSFW. Creato da un piccolo team noto come Triple Thirst e guidato da donne, le sviluppatrici hanno creato un romanzo visivo. Cyberbang 2069 è arrivato alle orecchie di CD Projekt RED, con lo studio polacco che ha dato al progetto una sorta di benedizione.

La descrizione del gioco recita: "Un progetto fan made gratuito e non ufficiale realizzato con il permesso esplicito e non approvato da CD Projekt Red". Triple Thirst ha chiaramente chiesto allo sviluppatore l'ok per evitare la cancellazione. E i membri del team CDPR sembrano piuttosto coinvolti nel progetto fan-made.

This is so cool!!! Omg I love our fans so much. https://t.co/1Q7u6m1DDa — Patrick K Mills (@PKernaghan) January 22, 2022

Cyberbang 2069 è un romanzo visivo e quindi si basa molto sul testo. Il gioco consente anche a V maschili o femminili di avere molte più opzioni romantiche maschili rispetto al gioco ufficiale su cui si basa e costruisce maggiormente i personaggi e le loro dinamiche relazionali.

Attualmente, i fan possono giocare a Cyberbang 2069 e quattro diverse demo incentrate su Sandayu Oda, Goro Takemura, Johnny Silverhand o Viktor Vektor. La visual novel ha una dimensione di circa 1GB ed è disponibile per utenti Mac o Windows, gratuitamente oppure i giocatori possono lasciare un contributo per gli sforzi di Triple Thirst. A questo link potete scaricare il gioco.

Fonte: Forbes