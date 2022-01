Cyberpunk 2077 perde pezzi: il design director Mateusz Kanik lascia CD Projekt RED

"Qualcosa finisce e qualcosa inizia". Così scrive Mateusz Kanik, design director di CD Projekt RED. Uno dei pesi massimi dello studio polacco che ha lavorato per l'azienda da 15 anni ora lascia il team.

Kanik con un solo messaggio sui social ha comunicato la notizia, lasciano lo studio e lasciandosi così alle spalle il suo lavoro in Cyberpunk 2077. Questo enigmatico messaggio sui social ha fatto sì che i suoi follower iniziassero a rivedere il suo profilo professionale e a confermare la notizia, ovvero che non lavora più per CD Project RED.

Kanik è approdato nello studio polacco nel 2006 e al momento non sono state svelate le ragioni della sua partenza. Non si sa se ci siano stati problemi interni o se abbia semplicemente deciso di intraprendere una nuova svolta professionale e fermarsi presso un altro studio o altri progetti professionali.

Something ends, Something begins :) — Mateusz Kanik (@m6a6t6i) January 4, 2022

CD Projekt RED ha in questo periodo perso molti talenti: tra questi anche Mateusz Tomaszkiewicz ex quest director.

