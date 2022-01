Cyberpunk 2077, finalmente è stata trovata una porta che si può aprire... ma è deludente

Che si tratti di limiti tecnici, mancanza di fondi, idee partite sulla carta ma mai realizzate, gli Open World sono solitamente strapieni di porte che non si aprono, e la Night City di Cyberpunk 2077 non fa eccezione. Ciononostante, poter visualizzare un comando per aprire una porta e ritrovarsi con un pop up che mostra l'impossibilità categorica di aprire quella porta e il 99% delle altre porte nel mondo è sempre frustrante.

Ed è in questo contesto che si ambienta questa storia: un giocatore ha pubblicato su Reddit un video di una sua sessione di gameplay in cui, incredibilmente, trova una porta che si può aprire - e dietro di essa, semplicemente un'altra porta che conduce alla strada parallela a quella da cui è entrato.

Si apre una porta, si trova un'altra porta...?

Sebbene all'inizio si pensasse che gli interni in Cyberpunk 2077 fossero parte di contenuto che verrà aggiunto in futuro, adesso bisogna ricredersi: CD Projekt ha infatti altre priorità, tra cui migliorare l'intelligenza artificiale e implementare nuove funzioni per il motore fisico, e buona parte del team è attualmente impegnato nella realizzazione della versione next-gen sia di Cyberpunk che di The Witcher 3, dunque sembra proprio che non ci sono piani (in tutti i sensi) per le porte di Night City.

Fonte: The Gamer