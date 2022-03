Cyberpunk 2077, qual è il suo futuro dopo l'annuncio del nuovo The Witcher? Parla CD Projekt RED

L'annuncio del nuovo The Witcher, che segnerà l'inizio di una nuova saga videoludica per il popolare franchise, ha posto diverse domande sul futuro dell'altra sua principale proprietà intellettuale, Cyberpunk 2077. Dopo il lancio delle versioni next gen del titolo ambientato a Night City lo scorso febbraio, quali sono le prospettive? Arriva CD Projekt RED a calmare i fan con una dichiarazione.

Due grandi informazioni sono emerse dalla dichiarazione di CD Projekt RED nella giornata di ieri. La prima è appunto l'annuncio del nuovo The Witcher mentre la seconda è un accordo strategico "pluriennale" con Epic Games, che riguarderà non solo la licenza, ma anche la possibilità di lavorare fianco a fianco allo sviluppo tecnico di Unreal Engine 5, il nuovo potente motore grafico di Epic Games. "Collaboreremo a stretto contatto con gli sviluppatori di Epic Games con l'obiettivo principale di aiutare ad adattare il motore alle esperienze open world", affermano nella dichiarazione.

In fondo alla pagina chiariscono, invece, cosa accadrà d'ora in poi con REDengine, il motore grafico utilizzato nella saga di The Witcher sin da The Witcher 2 e Cyberpunk 2077. "REDengine, la tecnologia che guida Cyberpunk 2077, è ancora utilizzato per lo sviluppo della prossima espansione di Cyberpunk 2077".

In case the website doesn't load for you, here's the screengrab. pic.twitter.com/V9KPK8TfeC — The Witcher (@witchergame) March 21, 2022

Insomma, sembra che il team sia al lavoro a pieno regime su questi progetti, senza dimenticare che i fan attendono anche la patch next-gen per The Witcher 3 che dovrebbe arrivare quest'anno.

Fonte: GamesRadar