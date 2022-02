Cyberpunk 2077 è 'di nuovo' un Gioco di Ruolo, ma alcuni fan non sono d'accordo

Non è mistero che il lancio di Cyberpunk 2077 abbia deluso le aspettative, in parte per via di un'ottimizzazione decisamente sotto le righe per PS4 e Xbox One, in parte per la mancata versione next-gen (arrivata questa settimana, e già con dei problemi causati all'attivo), ma anche per via di alcune feature originariamente promesse ma poi non presenti nella release finale.

Come se non bastasse, il feeling generale del gioco, che doveva essere un GDR allo stato dell'arte, risultava più blando, con poca focalizzazione sulle scelte dei giocatori nelle varie missioni e una personalizzazione più limitata. Il gameplay in tal senso era talmente manchevole che la stessa CD Projekt ha rimosso la definizione di "GDR" dalla pagina del negozio del gioco e dai social media ufficiali. In concomitanza con l'uscita della patch 1.5, però, è stata riaggiunta.

Ci sono stati diversi miglioramenti che rientrano nella categoria Quality of Life, come un miglior albero delle abilità e una migliore intelligenza artificiale, ma le uniche opzioni che rientrano nella personalizzazione sono qualche lieve miglioria per gli appartamenti, un minimo approfondimento delle romance e dell'estetica del personaggio, e a molti utenti non basta per potergli far guadagnare la definizione di gioco ruolistico.

Il focus dovrebbe quindi essere sulla ramificazione della storia e sulla varietà di approcci adottabili nel gameplay, dovrebbe limitarsi alla personalizzazione, o entrambe le cose?

Fonte: Kotaku