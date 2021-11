Cyberpunk 2077? No, il vero problema di CD Projekt è GOG e le perdite sono impressionanti

Come se tutto il trittico di emozioni, perdite monetarie e di reputazione causate da Cyberpunk 2077, CD Projekt deve ora fare i conti anche con il suo store digitale GOG, in forte perdita, da inizio anno di 2,21 milioni di dollari. Tutto questo nonostante le vendite dei The Witcher e Cyberpunk continuano, facendo aumentare le entrate del team polacco del 34%.

Con questo in mente, il CFO Piotr Nielubowicz ha dichiarato che sarebbero state apportate modifiche organizzative all'interno di GOG:

"Per quanto riguarda GOG, le sue prestazioni rappresentano una sfida e recentemente abbiamo adottato misure per migliorare la sua posizione finanziaria. Innanzitutto, abbiamo deciso che GOG dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla sua attività principale, il che significa offrire una selezione di giochi con la sua filosofia unica senza DRM. In linea con questo approccio, saranno apportati cambiamenti nella struttura della squadra".

In effetti, GOG, lanciato nel 2008 per offrire una raccolta di giochi meno recenti senza DRM, si è lentamente trasformato per competere con store del calibro di Steam ed Epic Games.

"Oltre a tutti questi cambiamenti che abbiamo avviato attraverso l'organizzazione delle operazioni di GOG, riteniamo che tutto ciò che stiamo introducendo, consentiranno a GOG di concentrarsi maggiormente sul suo core business e migliorare la sua efficacia finanziaria nel 2022", ha affermato Nielubowicz.

