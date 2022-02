Cyberpunk 2077 a tutta next-gen nelle nuove immagini catturate su PS5 e Xbox Series X/S

Nella giornata di ieri CD Projekt RED ha annunciato l'arrivo della patch next-gen di Cyberpunk 2077. In questo modo i giocatori saranno in grado di aggiornare gratuitamente la loro copia in modo da sfruttare tutte le caratteristiche che offrono le nuove console.

La patch next-gen apporta numerose modifiche e aggiunte tra cui ombre leggere locali ray tracing e due modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X/S. La modalità Prestazioni assicura un gioco più fluido a 60fps con risoluzione dinamica fino a 4k, mentre la modalità Ray Tracing offre elaborazione di ombre e riflessi fotorealistici, oltre ad un aggiornamento a 30fps con risoluzione dinamica fino a 4K.

Ora, per l'occasione il team ha pubblicato nuovissime immagini catturate sulle console next-gen che mostrano tutti i miglioramenti grafici che si possono ottenere con questo nuovo aggiornamento.

Se la patch next-gen vi incuriosisce e non avete ancora acquistato il gioco, sappiate che siete in grado di fare una prova gratuita.