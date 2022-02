Cyberpunk 2077 protagonista di un'imminente diretta live: notizie sull'upgrade PS5 e Xbox Series X/S?

CD Projekt RED terrà una diretta streaming di Cyberpunk 2077 domani, durante il quale potrebbe rivelare la data di uscita dell'upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X/S. La presentazione inizierà alle 16:00 proprio domani 15 febbraio.

"Allora, choom, che ne dite di un appuntamento? Parleremo di cose" ha scherzato CD Projekt attraverso il suo account Twitter. Il mese scorso, la versione PS5 di Cyberpunk 2077 è stata apparentemente avvistata nel backend di PlayStation Network, suggerendo che la tanto attesa versione new-gen potrebbe arrivare presto.

Lo scorso novembre, CD Projekt RED aveva affermato che le versioni di nuova generazione di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt erano "sulla buona strada". Le edizioni di nuova generazione dei giochi erano originariamente previste per il lancio lo scorso anno, ma a ottobre le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 sono state posticipate al 2022.

So, choom, how 'bout a date? We'll talk things, y'know.



You're in? Preem!



Let's meet tomorrow, Feb 15th, at 4PM CET, at the usual place: https://t.co/y8iUIM0gBv.



See you there! pic.twitter.com/VRXpeA21ME — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 14, 2022

Rimanete quindi sintonizzati con noi per sapere quali informazioni verranno condivise da CD Projekt RED riguardo Cyberpunk 2077.

