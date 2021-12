Cyberpunk 2077: a Keanu Reeves stanno bene le mod a luci rosse che riguardano il suo personaggio

Durante un tour promozionale per The Matrix Awakens, Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss sono stati intervistati dalla rivista The Verge, la quale ha avuto anche delle domande riguardo Cyberpunk 2077 da porre all'interprete di Johnny Silverhand, nello specifico, riguardo le sex mods che riguardano il suo personaggio e permettono di fare sesso con lui.

Reeves non ha giocato Cyberpunk, ma sapeva della cosa: in proposito, ha detto che "È sempre bello quando è bello", e ha proseguito parlando più in generale dell'industria digitale legata al porno: "Pensa a quanti soldi ci sono nel porno, potresti non essere nemmeno lì ma la gente fa sesso col tuo avatar digitale... c'è quella storia della realtà virtuale... Ti metti una tuta con i dati della tua eccitazione nel Metaverso..."

Reeves fa riferimento a cose molto lontane dal punto di partenza del discorso, una semplice sostituzione di modelli che però a CD Projekt non è andata giù: "La nostra regola più importante sul contenuto generato dagli utenti, mod in particolare, è che non devono ledere la personalità altrui. Nel caso della sostituzione di modelli per situazioni esplicite, potrebbe essere percepito come offensivo dalle persone che hanno prestato le loro fattezze per la creazione di personaggi in Cyberpunk 2077".

Fonte: PC Gamer