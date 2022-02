Cyberpunk 2077 aggiungerà mai la metro? La risposta di CD Projekt Red

I fan di Cyberpunk 2077 vorrebbero l'aggiunta della metro nel gioco, ma sfortunatamente CD Projekt Red ha confermato di non avere "piani" in merito

Come la maggior parte dei più grandi lanci, Cyberpunk 2077 ha molti contenuti tagliati che non sono entrati nel gioco finale. Uno degli esempi più eclatanti è la metropolitana di Night City, che in realtà è stata la prima cosa che abbiamo visto durante il trailer di rivelazione. Nonostante sia presente in primo piano e al centro del trailer, non l'abbiamo vista da nessuna parte nel gioco finale, a parte qualche easter egg qua e là.

Ciò non ha impedito ai giocatori di sperare che CD Projekt Red potesse aggiungerla tramite un aggiornamento, una speranza che ha guadagnato terreno dopo che un sito Web in-game affermava che la metro era "in costruzione". Ora, un dipendente di CD Projekt Red ha confermato che non è altro che un easter egg.

Il global community director di CDPR, Marcin Momot, ha visto il post su Twitter e ha detto: "Non è così. Non ci sono piani per aggiungere metro al gioco". In seguito ha aggiunto: "so che questa potrebbe non essere la notizia migliore, ma vogliamo essere trasparenti e dire le cose come stanno".

Sorry to be the buzz killer but that?s not it. There are no plans to add metro to the game. — Marcin Momot (@Marcin360) February 16, 2022

Nel frattempo, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 ha da poco ricevuto l'upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X/S con la patch 1.5.

Fonte: Thegamer.