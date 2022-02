Cyberpunk 2077 ha migliorato l'IA degli NPC ma non su PS4 e Xbox One

Solitamente gli aggiornamenti per console di nuova generazione migliorano la fedeltà visiva o il framerate, ma finora è stato abbastanza raro vedere migliorie incentrate sull'IA come in Cyberpunk 2077. Ora si scopre che un aggiornamento degli NPC del gioco, introdotto su PS5 e Xbox Series X/S, è stato ritenuto troppo impegnativo da portare su PS4 e Xbox One.

L'ultima patch 1.5 di Cyberpunk 2077 è arrivata con molte modifiche per tutte le piattaforme disponibili, ma una funzionalità di nuova generazione ha attirato l'attenzione. CD Projekt Red ha annunciato che le reazioni della folla del gioco sono state migliorate, sia per i pedoni che per i veicoli.

Le modifiche significano che le folle nel gioco ora reagiranno in modo più realistico alle vostre azioni aggressive, con gli NPC che reagiscono, scappano o addirittura combattono tra loro. "Porta un po' più di reattività e vita alla città", ha detto il quest director Paweł Sasko. "Alcune persone sono effettivamente armate e potrebbero decidere di attaccarvi nel momento in cui le minacciate in qualche modo". Nelle auto possono verificarsi reazioni simili, con quella che il team chiama "guida da panico".

Lo svantaggio qui è che la modifica potrebbe apparentemente essere apportata solo su PS5, Xbox Series X, PC e Stadia, con le versioni PS4 e Xbox One che sembrano mantenere l'IA originale.

Parlando con IGN, il global PR director di CD Projekt Red, Radek Grabowski, ha spiegato questa decisione, dicendo in effetti che l'aggiornamento all'IA era troppo impegnativo per gli hardware più vecchi:

"Posso dire che con le modifiche e le aggiunte apportate a Cyberpunk 2077, il gioco, che era già tecnicamente complesso, lo sta diventando sempre di più. Questa crescente complessità richiede più risorse, come una memoria interna più veloce che è limitata sulle console. Tenendo presente questo, abbiamo deciso di introdurre alcune funzionalità solo nelle versioni next-gen quando si tratta di console, al fine di continuare a puntare su un'esperienza di gioco ottimale e stabile su hardware PlayStation 4 e Xbox One di base."

Prima del lancio delle console di nuova generazione, abbiamo sentito molti sviluppatori discutere di come una maggiore potenza non solo avrebbe aiutato con immagini o tempi di caricamento migliori, ma anche con interazioni IA più complesse. Tuttavia, con molti giochi ancora in uscita come titoli cross-gen, finora non ne abbiamo visto il pieno effetto.

Fonte: IGN.