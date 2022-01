Cyberpunk 2077 bello come non mai grazie alle mod e una RTX 3090

Cyberpunk 2077 si è configurato come una delle più grosse delusioni del 2021, nonostante il cuore dell'esperienza sia stato in grado di regalare ottimi momenti narrativi e di gameplay. sappiamo ormai un po' tutti dei problemi di sviluppo, di come i lavori siano partiti davvero solo nel 2016 e delle compilation dei bug che ci hanno distratto durante i lockdown. Fortunatamente, su PC, si può mettere la pezza su alcuni problemi.

Con l'utilizzo di una cinquantina di mod infatti, Cyberpunk 2077 può risultare ben più bello esteticamente di quanto appaia, nonostante comunque su PC sia già un gran bel vedere. Ma perché non andare oltre: nel video di Digital Dreams, possiamo assistere a diversi cambiamenti, come una distanza visiva aumentata di 10 volte e un livello di dettaglia ben superiore alla versione vanilla.

È questo quello che ci attende su console next-gen? Ma neanche lontanamente, visto che per questo ben di dio serve una RTX 3090. Rimane sicuramente un bel boost, ma forse fine a sé stesso. Per l'aggiornamento ufficiale su PlayStation 5 e Xbox Series X bisognerà invece attendere un bel po'.